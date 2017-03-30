اصدر مسؤول محلى فى بنجلادش اليوم الخميس إن عشر جثث أخرى انتشلت من نهر بانجوتشى بعد انقلاب عبارة تقل نحو 80 راكبا هذا الأسبوع.

واصدر عبيد الرحمن رئيس منطقة مورلجانى إن السلطات نشرت غواصين للعثور على ستة أشخاص لا يزالون فى عداد المفقودين.

واصدر مسؤول بالواجبة من مورلجانى التى وقع فيها الحادث إن التيارات المائية القوية بالإضافة إلى الحمل الزائد تسببا فى غرق العبارة يوم الثلاثاء.

وأضاف أن معظم ركاب العبارة نجوا.

ولبنجلادش، التى توجد بها العديد من الممرات المائية الداخلية وتتدنى فيها معايير السلامة، سجل قياسى فى حوادث العبارات ويصل أعداد الوفيات فيها إلى المئات فى بعض الأحيان.

المصدر : مصر ناين