نظمت كلية الطب البشرى بكلية كفر الشيخ، اليوم، الخميس، الندوة الطلابية الثانية لقسم الباثولوجى بعنوان “تشجيع الكشف العلمى” تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد القمرى، رئيس كلية كفرالشيخ، وعرض بعض الطلاب أبحاثهم فى المجالات الطبية المختلفة، ومنها اكتشاف دواء جديد لعلاج السرطان، وتم تجريب الدواء على فئران.

أكد الدكتور ماجد القمرى رئيس الكلية ،أن التطوّر العلمى والتكنولوجى يعتمد أساسًا على الكشف العلمى ومن هنا برزت الحاجة إلى دعم الكشف العلمى مادّيًا ومعنويًّا، وانه لا يقتصر على فئة معيّنة وإنّما يشمل كل شرائح المجتمع من طلاب مدرسة، وطلاب جامعات وأعضاء هيئة التدريس.

وأضاف القمرى أن هذه الندوة هى حدث علمى يتبناه قسم الباثولوجى لبناء القدرات وتنمية المهارات والتشجيع على الإبداع والابتكار، حيث إن الإبداع والابتكار فى ثقافة المجتمعات المتقدمة هو تحول الافكار إلى منتجات وهو المعيار الأساسى لتحول الدول من دول العالم الثالث إلى مصاف الدول المتقدمة.

وأكد القمرى، أن الهدف الأساسى من هذه الندوة هو أن يكون لدينا شباب واعد هم أطباء المستقبل قادرين على تشخيص الأمراض المستعصية واقتراح العلاج المناسب، وأن يكون منهم من لديه القدره على إكتشاف تقنيه جديده فى العلاج، مضيفا أن شبه هذه الندوات تؤدى إلى اكتساب مهارات العرض والإلقاء وكتابة ونشر الأبحاث العلمية، وتطوير طرق التفكير فى حل المشكلات وتنمية روح العمل الجماعى لدى الطلاب الباحثين للوصول فى النهاية إلى مشروع باحث متميز قادر على تحديد المشكلة، ووضع الطرق الصحيحة لحلها من خلال تحديد الهدف المطلوب والاطلاع على التجارب السابقة والتفكير فى وضع تقنيات جديدة لتسهيل حل المشكلات من خلال أفكار إبداعية وليست نمطية.