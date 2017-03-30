أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين الخميس أن المشاركين فى تظاهرات غير مرخص لها يجب أن يعاقبوا بعد خروج تظاهرات ضد الفساد فى أنحاء البلاد خلال نهاية الاسبوع الفائت انتهت باعتاصدر ات جماعية.

واصدر بوتين فى تصريحات بثت فى منتدى فى مدينة ارخانغلسك شمال روسيا “خلال النشاطات السياسية يجب على الجميع التصرف فى إطار القانون“.

وأضاف “كل من يخرجون عن القانون يجب أن يعاقبوا طبقا للقانون الروسى“.

واعتقل أكثر من الف شخص فى موسكو الأحد خلال تظاهرة ضد الفساد هى الأكبر التى تخرج بدون ترخيص خلال سنوات بوتين ال17 فى السلطة.

ودعا المعارض الكسى نافالنى الروس الى الخروج إلى الشوارع بعد أن نشر تقريرا اتهم فيه رئيس الوزراء ديمترى مدفيديف بالسيطرة على امبراطورية عقارية من خلال شبكة مشبوهة من المنظمات غير الحكومية.

وتم تغريم نافالنى لتنظيمه تظاهرة غير مرخص لها وحكم عليه بالسجن 15 يوما بتهمة “عصيان” الواجبة.

والخميس رفضت محكمة فى موسكو استئناف نافالنى وأمرته بقضاء فترة حكمه كاملة.

ونافالنى يعتبر المعارض الرئيسى للرئيس الروسى، ويعتزم الترشح ضد بوتين. وكان حصل فى أكتوبر 2013 على تأييد 27,2% من الأصوات فى الانتخابات البلدية لموسكو لكن ترشحه فى الاقتراع الرئاسى المقبل يمكن أن يعرقله الحكم عليه مؤخرا بالسجن خمس سنوات مع وقف التنفيذ بتهمة اختلاس اموال والحكم بالسجن 15 يوما.

ورغم عدم اشارته إلى نافالنى صراحة، الا أن بوتين اتهم “شخصا وبعض القوى السياسية” بمحاولة تحقيق “مصالح أنانية” والمشاركة فى “الدعاية للنفس على الساحة السياسية قبل بعض الأحداث السياسية ومن بينها الحملات الانتخابية فى البلاد“.

وخرجت التظاهرات كذلك فى مدينة بطرسبورج وأعداد من المدن الاخرى التى نادرا ما تشهد تظاهرات.

المصدر : مصر ناين