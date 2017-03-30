أصابت قذائف هاون – استهدفت قصرًا رئاسيًا بالعاصمة الصومالية مقديشيو – شخصين بجروح، اليوم الخميس.

وذكرت إذاعة (شابيلي) الصومالية أن قذائف سقطت فى منطقة مجاورة للقصر الرئاسى وذلك بعد يوم واحد من أداء النظام الجديدة اليمين الدستورية.

ونقلت الإذاعة عن مصارد قولها “سقطت قذيفتا هاون داخل القصر، بينما ضربت البقية منطقة سكنية فى حى وارديجلي“.

وطوقت قوات التأمين الصومالية المكان وقام بفتحت تحقيقًا فى الحادث، ولم تعلن أية جماعة مسؤوليتها عن القصف.

المصدر : مصر ناين