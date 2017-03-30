اصدر أحمد الدمرداش، رئيس مباحث قسم ثانى دمياط، إن قوة من القسم توجهت إلى قرية السنانية الشوفة لدائرة قسم ثانى بعد أن تلقت إخطارا من الأهالى بضبط شخص غريب يشتبه فى قيامه بسرقة دراجة نارية.

وأظهر أنه يجرى حاليا تحرير محضر بالواقعة مؤكدا أن التحريات الأولية أكدت أنه لم يقوم بالسرقة وأن الأهالى اشتبهوا فيه لأنه غريب عن المنطقة وكان يحوم حول إحدى الدراجات اللهيب ية الواقفة بالمنطقة.

وكان أهالى قرية السنانية قد تمكنوا من الإمساك بأحد الأشخاص لاشتباههم فى قيامه بمحاولة سرقة دراجة نارية وقاموا بربطه على أحد أعمدة الإنارة وقاموا بتلقينه علقة ساخنة وتسليمه لقوات التأمين.