تفقد الدكتور حسام أبو ساطى وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مستشفى الصنافين التخصصى، المستشفى التكاملى سابقا الشوف للإدارة الصحية بمنيا القمح، وذلك اليوم الخميس، لمشوفة تطوير الأعمال والتجهيزات التى تتم بالمركز للعمل مستشفى متخصص فى عمليات النسا والولادة وحضانات الأطفال .

اصدر وكيل الوزارة فى بيان، إنه تم إضافة 5 حضانات ليصبح الإجمالى الأعداد 15 حضانة حديثة الصنع وتم إضافة أعداد 2 جهاز تنفس صناعى وجهاز أشعة متنقل وجهاز تحليل غازات الدم بالجهود الذاتية بتكلفة تقديرية 600 ألف جنيه وتطوير العيادات الخارجية، وتفعيل خدمة الأخصائى التى تم إضافتها للمركز منذ شهرين، وجار إنشاء شبكة الغازات بالمستشفى لتطوير الخدمة .

يذكر أن الدكتور أحمد عماد وزير الصحة قرر تحويل هذا المركز من طب أسرة إلى مستشفى الصنافين التخصصى للنساء والتوليد، وذلك أثناء زيارته للمركز الشهر الماضى.