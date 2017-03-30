لقى شخص مصرعه فيما أصيب شقيقة إثر تلقيهم وابل من الأعيرة اللهيب ية فى خصومة ثأرية بين عائلتين بقرية الحسينات الشوفة لمركز أبوتشت شمال محافظة قنا.

وأفاد مصدر تأمينى مسئول، أن “عماد عديل عبد اللاه” لقى مصرعه فيما أصيب شقيقة “مؤمن” إثر تلقيهم وابل من الأعيرة اللهيب ية لفظ على إثرها المجنى عليه الأول أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته.

وأفادت التحريات الأولية أن الواقعة على خلفية تجدد خصومة ثأرية بين عائلتى أبو إسماعيل وضيف بقرية الحسينات الشوفة لمركز أبو تشت.

وجاري تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.

المصدر : مصر ناين