اصدر موقع “واللا” الالكيان الصهيونى ى، إن جيش الاحتلال بدأ فى إمداد القوات الالكيان الصهيونى ية المنتشرة على طول حدودها الجنوبية بأسلحة متطورة بزعم محاربة تنظيم “داعش الارهابيه” الإرهابى.

وأضاف الموقع، أن من ضمن القوات التى حصلت على هذه الأسلحة، والتى تشمل عربات مصفحة وجرافات ومؤسسات تنصت وحدة المستعربين بالجيش الالكيان الصهيونى ى.

وأظهر الموقع، أن السبب وراء عمليات التسليح المتطورة التى كلفت ميزانية الجيش الالكيان الصهيونى ى ملايين الشواكل هو القلق حول اعتزام تنظيم “داعش الارهابيه” الإرهابى تنفيذ هجمات إرهابية فى الكيان الصهيونى ولا سيما المستوطنات الواقعة على الحدود الجنوبية لالكيان الصهيونى .

وأكد الموقع، على إنه من أحد السيناريوهات المتوقعة والتى قد ينفذها تنظيم “داعش الارهابيه” هو استغلاله لتجارة المخدرات فى الكيان الصهيونى من أجل تهريب عناصر شوفة له لتنفيذ هجمات إرهابية، وخاصة مع اقتراب الأعياد اليهودية.

المصدر : مصر ناين