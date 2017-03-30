شدد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، على جميع رؤساء الأحياء بضرورة التصدى للمخالفين بكل حزم وتطبيق القانون واستعادة الانضباط بالشارع السكندرى، مؤكدًا على ضرورة رجوع الانضباط وإيقاف كل متعدى واستعادة المظهر الحضارى للثغر.

ونفذ حى فى منتصف برئاسةالباشمهندس على مرسى رئيس الحى، بالتعاون مع وحدة واجبة المرافق بحى فى منتصف وإدارة اشغال الطريق، حملة مكبرة لإزالة كافة الإشغالات المعيقة لحركة المرور والمارة بميدان محطة مصر.

وتوجهت الحملة لميدان محطة مصر، وتم خلالها إزالة الباعة الجائلين، وإزالة جميع الاشغالات والتعديات على حرم الميدان والطريق السنة، ونظافة موقف المحطة من الداخل، وجارى المشوفة لمنع تكرار رجوع الباعة الميدان والحفاظ على مظهره نظيفاً.

المصدر : مصر ناين