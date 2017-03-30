ينشر “اليوم السابع” التفاصيل الكاملة لمنع مطربى المهرجانات أوكا وأورتيجا من السفر إلى الإمارات، صباح اليوم الخميس، إذ فوجئ ضابط الجوازات عند وضع الكارت الخاص بـ”أوكا و”أورتيجا” على مؤسسات الحاسب الآلى، بوجود اسمهما على قوائم المنع من السفر بناء على تعليمات مصلحة الجوازات، ويتواجدان حاليا فى النيابة العسكرية الى أن انتهاء جميع الإجراءات الخاصة بهما.

وتوجهت النجمة مى كساب وكارولين زوجة أورتيجا لعمل محضر فى قسم الواجبة برقم 2947 إدارى القاهرة، ضد أحمد الطحاوى مدير أعمالهما السابق، وحمل رقم المحضر2948 إدارى القاهرة، لاستغلاله التوكيل السنة الذى حصل عليه من مطربى المهرجانات أوكا وأورتيجا وزور قيدا عائليا لهما الى أن يتمكنا من السفر، لافتة إلى أنه إجراء خاطئ لأن أوكا وأورتيجا لم يطلبا للتجنيد ل سلامة أوراقهما، إذ أن كلا منهما يتحمل مسئولية أسرة، فأوكا والده تجاوز الـ 65 سنةا وهو عائل الأسرة، أما أورتيجا فوالده منفصل عن والدته منذ 15 سنةًا وبالتالى فهو عائل أسرته أيضا.

من جانبها، اصدر ت النجمة مى كساب فى تصريح خاص لـ “اليوم السابع” إن ما يحدث لزوجها أوكا وراءه مدير أعمالهما السابق أحمد الطحاوى كصنف من الرد عليهما بعدما قررا تركه منذ سنة 2014 ، والتوقيع مع وليد منصور ليكون منتجا لفريق 8% وأنها لن تترك حق زوجها ، مؤكدة أنه برىء.





المصدر : مصر ناين