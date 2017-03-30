أعلن مختار مختار، المدير الفنى للإنتاج الحربى، قائمة ناديه التى تستعد لمواجهة أسوان بكره الجمعة، ضمن مواجهات الجولة ٢٣للدورى.

وضمت القائمة كلا من: أمير عبد الحميد وسنةر سنةر ومحمود قام بفتح الله وفادى نجاح وحسن الشامى وطارق طه، وأبو شعيشع وشهاب الدين أحمد وأبو بكر عبد اللطيف ومحمد طارق ومحمد ليلة ومحمود عبد الحكيم، وشريف أشرف ومحمد سوستة وصلاح أمين وزيكا وأوميد أوكرى، وإسلام رشدى”.

وتعد مباراة أسوان هى الأولى للجهاز الفنى بقيادة مختار مختار بعد رحيل شوقى غريب.

المصدر : مصر ناين