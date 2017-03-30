فشلت الجمعية العمومية لنادى سموحة فى اجتماعها الأول ل عدم اكتمال النصاب القانونى، حيث حضر اليوم 7552 عضوا من إجمالى أعداد الأعضاء الذين لهم حق الحضور والتصويت وهو 83659 عضوا سنةلا.

ومن المقرر أن تنعقد الجمعية العمومية لسموحة فى الاجتماع الثانى بكره الجمعة طبقا للقوانين واللوائح التى تنص على حضور “50% + 1” من إجمالى أعداد الأعضاء لانعقاد الجمعية العمومية، ومن المقرر مناقشة جدول الأعمال فى اجتماع الغد الموافق الجمعة.

وكان مجلس إدارة سموحة برئاسة فرج سنةر قد دعا إلى عقد جمعية عمومية عادية لمناقشة الميزانية، وعرض جدول الأعمال على الأعضاء.

المصدر : مصر ناين