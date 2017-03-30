دفعت النجمة العالمية شارليز ثيرون ثمن مشاركتها بأحد أفلام الأكشن خلال الفترة الماضية، إذ أكدت أنها تعرضت للكثير من المواقف الخطيرة خلال تصوير دورها فى فيلم ” Atomic Blonde “، وكشفت النجمة البالغة من العمر 41 سنةًا أن أحد أسنانها انكسرت بالفعل أثناء التصوير، وهو ما أعلنته خلال تواجدها بفعاليات “CinemaCon ” فى لاس فيجاس.

النجمة شارليز ثيرون

كان الخبر مزعجا لقطاع كبير من محبى وعشاق نجمة هوليوود الشهيرة، مؤكدين أنها دائما تقدم كل مهاراتها من أجل آداء أدوار مميزة الى أن إذا كانت ستتعرض لإصابة .

فيلم ” Atomic Blonde ” من إخراج ديفيد ليش و من المقرر عرضه شهر يوليو المقبل، و شارك شارليز ثيرون بطولة العمل كل من صوفيا بوتيلا و جون جودمان وتوبى جونس و رونالد مولار.

شارليز ثيرون

النجمة شارليز ثيرون

المصدر : مصر ناين