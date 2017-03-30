أعلن متحدث باسم الواجبة الكينية، اليوم الخميس، اعتاصدر 3 أشخاص للاشتباه فى قيامهم بتجنيد أشخاص للانخراط فى صفوف تنظيم داعش الارهابيه الإرهابي.



ونقلت شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية عن المتحدث قوله “إن الأشخاص الثلاثة إحدهما صومالى والآخران يحملان الجنسية الكينية”، مشيرا إلى أن عملية الاعتاصدر تمت فى مدينة موليندى الساحلية، وأن هناك شبهات أيضا فى قيامهم بجمع أموال لتمويل داعش الارهابيه.



وشوف المتحدث يقول “إن اثنين من المعتقلين من بين المدرجين على قائمة العناصر المطلوبة، حيث رصدت كينيا مبلغ 20 ألف دولار لكل من يقدم أية معلومات يمكن أن تؤدى إلى القبض عليهما“.

تجدر الإشارة إلى أن كينيا تناضل من أجل منع تجنيد شبابها فى صفوف الجماعات الإرهابية كداعش الارهابيه أو حركة الشباب المتطرفة فى الصومال.

المصدر : مصر ناين