لجأ أعداد من نجوم فريق الكرة الأول بالأهلي إلى استخدام الغريم التقليدى نادى الزمالك كورقة للتهديد والعصيان وإعلان رفضهم الشديد للدكة التى لازموها فى الفترة الماضية دون المشاركة فى المباريات، أو الاعتماد عليهم، وذلك تحت قيادة المؤسسات التى تعاقبت على تدريب المارد الأحمر فى السنةين الماضيين فى عهد مجلس الإدارة.

1- أحمد الشيخ

البداية كانت مع أحمد الشيخ، صانع ألعاب الفريق الأحمر والمُعار حاليا إلى نادى مصر المقاصة الى أن نهاية الموسم الحالى والذى هدد الأحمر أكثر من مرة ولوّح بإمكانية انتاصدر ه للزمالك، وقام وكيله صلاح سلّام بالحديث أكثر من مرة للفضائيات عن إمكانية انضمام الشيخ للنادى الأبيض بعيدا عن الخصومة والأزمة التى نشبت بين القطبين مع بداية موسم 2015/2016، ونجاح الأحمر فى إنهاء الأمر لصالحه وضم اللاعب فى النهاية.

وانتقل الشيخ للأهلي يوم 30 يوليو 2015، لكنه عانى من قلة دخوله التشكيلة الأساسية على مدار موسمه الأول مع الفريق، بالرغم من تولى 3 مدربين مختلفين قيادة الأحمر، هم عبد العزيز عبد الشافى وجوزيه بيسيرو ومارتن يول، إلا أنه لم يشارك سوى فى 5 مباريات بالدورى واثنتين بالكأس وواحدة بالبطولة الأفريقية مسجلاً هدفين، وهو ما دفعه إلى التهديد والتلويح بإمكانية انضمامه للقلعة البيضاء.



أحمد الشيخ

2- عماد متعب

يرفض عماد متعب، مهاجم الفريق الأحمر، الطريقة التى يتسنةل بها معه الجهاز الفنى بقيادة حسام البدرى فى الوقت الحالى، وإجباره على الجلوس على الدكة الحمراء ومنح الفرصة لآخرين رغم اجتهاده الدائم فى التدريبات، وألمح متعب فى تصريحاته الأخيرة إلى إمكانية الرحيل عن النادى إذا ظّل بعيدا عن المشاركة، كما خرج وكيله نادر شوقى وتحدّث عن أن انضمام اللاعب المخضرم لميت عقبة وارد، خاصة أننا فى وقت الاحتراف.



متعب

3- حسين السيد

عانى حسين السيد، ظهير أيسر الفريق، من قلة المشاركة فى المباريات مع الأهلي، وهو ما أجبره فى أكثر من مناسبة على الخروج وإطلاق تصريحات أكد فيها عدم ممانعته فى اللعب للزمالك كشفا عن التواجد فى المباريات بشكل أساسى، بل إن البعض تحدث عن جلوسه مع أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء أكثر من مرة لإقناعه بالانضمام لميت عقبة.



حسين السيد

4- جون أنطوى

وجد الغانى جون أنطوى ضالته فى فريق المقاصة كشفا عن المشاركة فى المباريات، بعد أن مرّ بحالة نفسية سيئة داخل الأهلي ل تهميشه وعدم الاهتمام به، وسبق وأن أعلن أنطوى أكثر من مرة ترحيبه باللعب للزمالك إذا استغنى عنه النادى الأحمر بصفة نهائية.

انطوي

5- عمرو جمال

تنفّس عمرو جمال مهاجم الفريق، الصعداء بعد أن أصيب زميله مروان محسن بالرباط الصليبى مع المنتخب الأول فى أمم الجابون، حيث عاد للمشاركة فى المباريات بصفة أساسية ومستمرة بعد فترة طويلة من المعاناة والتهميش، وأطلق وكيله تصريحات وأخبارا عن وجود مفاوضات جادة مع من جانب الزمالك، للحصول على جهوده.



عمرو جمال

المصدر : مصر ناين