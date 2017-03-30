وصلت الأزمة بين المطربين الشعبيين شعبان عبد الرحيم وسعد الصغير ذروتها بعدما أعلن الأول غضبه من “الصغير” لانتقاده له فى أحد البرامج ، بقوله إن “شعبولا” مؤدٍ، وليس “مغنيا”، بينما مدح فى أعداد من الأصوات الشعبية منها “حكيم، عبد الباسط حمودة، طارق الشيخ، محمود الليثى، أمينة، بوسى، هدى”، واصدر عنهم :”هؤلاء هم أحسن أصوات تغنى الشعبى فى مصر.

“شعبولا” بدوره كشر عن أنيابه ورفض جميع محاولات الصلح من “الصغير”، الذى أرسل العديد من الرسائل الصوتية يطلب فيها السماح من شعبان عبد الرحيم.

وتضمنت رسائل سعد الصغير لشعبان عبد الرحيم محاولات جهيدة للاعتذار وجاء فيها : “عمى شعبان ياحبيبى، أنا سعد الصغير هو حد يقدر يغلط فى أبوه، هو عصام يقدر يغلط ولا يرفع راسه فيك، حبيب قلبى هات الحلقة عمرى ما أقدر أغلط فيك، أنا هجبلك حلقات، وأنا بقول محدش ليه فضل عليا فى الفى منتصف غير شعبان عبد الرحيم، عمى شعبان طلعنى من الحبس، ساعة ما أتخانقت مع الراجل السعودى، وهشام جالك عشان تطلعنى، بقولها فى كل حتة، دا وائل الإبراشى ياباشا بيسأل عن المطربين اللى صوتهم حلو ، قلتله عبد الباسط وطارق الشيخ، لكن أنا باكل عيش ومابعرفش أغنى، وبعدين اصدر ى وشعبان عبد الرحيم، قلتله عمى شعبان أبو الطيابة كلها، دا أنا ممكن أتصل بوائل الإبراشى، وقوله خد بالك عمى شعبان كذا كذا، دايما بقول محدش عمل معايا واجب إلا حضرتك“.

وورد في الرسائل التي تطلب السماح : “مش فاكر جبتنى منين،أنا من جوايا عايز أقول عمى شعبان عمره مااصدر على نفسه مطرب، رجل متواضع، لما تيجى سيرتك، مش أقوم أقف دا أنت تقوم تقولى قوم أقف يا ابن……، بعد كدة سيرتك هتيجى، هقول عمى شعبان أبونا وحبيبنا وعم مطربين مصر، عمى شعبان أنا قلت على نفسى فى الحلقة، أنا ما بعرفش أغنى، شوف أنت عايز إيه وأنا أعمله، وعايز أقولك كل الناس زعلانة منى، عمى حسنى وكفتة فوال وأبو الدهب زعلانين منى، قلت لهم لا دا أبويا يا باشا”؟، بالله عليك وحياة عيالك ماتزعل منى، وحياة اللى يرحمها الحاجة، ماتزعل منى، معلش أنا لسانى خاننى، مش ده اللى أنا كنت أقصده خالص“.

من جانبه رفض المطرب شعبان عبد الرحيم كل اعتذارات سعد الصغير، واصدر فى تصريحاته لـ”اليوم السابع”، إنه لن يقبل كل هذه الاعتذارات على الإطلاق، مشيرا إلى أنه من العيب الشديد أن يخطئ “الصغير” فى عمه، ولايجوز أن يعتذر له فى التليفون، ويتحدث عنه بسوء أمام الفضائيات ، موجها رسالته لسعد الصغير قائلا : “أنت استكمال لدينا الرقاصة وصوفينار وبرديس”.

وأضاف شعبان قائلا :”الكلام ده ماينفعش معايا، لازم يطلع فى نفس البرنامج ويعتذر أمام كل الناس، وما اصدر ه لى فى رسائله الصوتية، يقوله فى نفس البرنامج الذى ظهر فيه، إزاى واحد زى ده يطلع يقيم صوتى، أنا قبل كدة ظهرت مع الإبراشى، وغنيت لعبد المطلب ولكل نجوم الطرب فى وقت الفن الجميل، وبعدين الصغير يطلع يقول :الفنان بيتعرف من علو صوته، دا جاهل بالطرب ومايعرفش عنه حاجة“.

المصدر : مصر ناين