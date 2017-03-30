شهد اليوم الأول للجمعية العمومية لنادى طنطا حضور 700 عضو من إجمالى 24961 عضوا لهم حق حضور الجمعية العمومية. وشهدت الجمعية العمومية هدوء تاما من جانب أعضاء الجمعية العمومية، فى الوقت الذى قام فيه مجلس الإدارة بتوفير استراحات لأعضاء النادى للمساعدة فى حضور الجمعية.

من جانبه، أكدت بسمة المليجى، مسئولة الجهة الإدارية، أن الجمعية ستُؤجل لاجتماع الغد، مؤكدة أن اجتماع الغد يتطلب حضور 20% من أعضاء النادى بما يعادل ألف عضو من أعضاء النادى، وذلك من أجل عقد اجتماع الجمعية العمومية.



الجمعية العمومية لنادى طننطا



جانب من الجمعية العمومية



فايز عريبى فى عمومية طنطا



نادى طنطا

المصدر : مصر ناين