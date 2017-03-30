اتهم رئيس البرلمان الفنزويلى خوليو بورخيس الخميس الرئيس نيكولاس مادورو بتدبير “انقلاب” بعد قرار المحكمة العليا المعروفة بأنها قريبة من السلطة بان تمنح نفسها صلاحية اصدار القوانين.

واصدر خلال مؤتمر صحفى أمام البرلمان “فى فنزويلا نيكولاس مادورو نفذ انقلابا” داعيا الجيش إلى الخروج عن “صمته” ازاء خرق الدستور.

واضاف “لا يمكن لنيكولاس مادورو إن يكون فوق الدستور” معتبرا أن الرئيس “سحب السلطة من الشعب الفنزويلى“.

وخلال خطوة جديدة من المعسكر الرئاسى منحت المحكمة العليا الخميس نفسها سلطات البرلمان معقل المعارضين بعد يومين على رفع حصانتهم.

ويترجم هذا القرار تصعيدا إضافيا فى الأزمة السياسية التى تهز البلاد منذ فوز المعارضة المناهضة للرئيس السابق هوغو تشافيز (1999-2013) فى الانتخابات التشريعية نهاية 2015 للمرة الأولى منذ 17 سنةا.

اضافة إلى تصادم السلطات فى فنزويلا يشهد هذا البلد نقصا فى 68% من السلع الاساسية وتضخما خارج عن السيطرة (1660% فى نهاية 2017 بحسب توقعات صندوق النقد الدولى.

المصدر : مصر ناين