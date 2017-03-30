قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة بحملة مكبرة لإزالة 8 حالات بناء مخالفة على الأراضى الزراعية.

وأظهر محمد إمبابى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة، أن الحملة جاءت بمنطقة النزلة ومنطقة فزارة وبالتنسيق بين الوحدة المحلية ومسئولى أملاك الدولة والإدارة الزراعية وقوة تأمين من مركز واجبة المراغة ورئيس قطاع الشمال ونواب المركز.

وشدد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، على ضرورة الإزالة الفورية لجميع التعديات والمخالفات والتصدى لها من خلال تكثيف الحملات لرصد أى تعدٍ على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزارعية بشكل فورى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتعدين وعدم التهاون مع أى مخالف.

وفى ذات السياق، شنت مديرية التموين بسوهاج بالاشتراك مع مديرية الصحة، وإدارة مباحث التموين بالمحافظة، ومديرية الطب البيطرى حملات أسفرت عن تحرير محضر 3507 جنح قسم واجبة جرجا ضد حمادة م. أ. وذلك لحيازته وعرضه للبيع سلع مجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات وتم ضبط 9 جركن مواد سائلة منظفات سعة الواحد 25 لتر و2 برميل منظف سائل سعة 62 لترًا للبرميل وجركن سعة 3 لترات وتم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة السنةة.

وتم تحرير محضر 3508 جنح قسم واجبة جرجا ضد سيد ع. ع. صاحب محطة بنزين وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار، كما تم تحرير 6 محاضر جنح عدم إعلان عن أسعار السلع بالأسواق ومحضرين جنح لأصحاب محلات لعدم حملهم شهادة صحية، كما تم تحرير محضر 2332 جنح قسم أول سوهاج ضد “الحسين ج. د.” المدير المسؤل للجمعية التعاونية الاستهلاكية فرع النصر وضد المسؤل عن فرع أول الشركة المصرية لتجارة الجملة وضد المسؤل عن مؤسسة اليسر لتعبئة المواد الغذائية، وذلك لقيامهم بتعبئة وبيع سكر تموينى ناقص الوزن وتم ضبط 40 كيس سكر ناقص الوزن بنسبة عجز 52 جرامًا فى الكيلو وتم التحفظ على المضبوطات، كما تم تحرير محضر 51 أحوال أحوال قسم ثان سوهاج ضد “صبحى ج. ص.” تاجر تموينى لحيازته وعرضه للبيع سكر تموينى ناقص الوزن وتم ضبط 40 كيس سكر ناقص الوزن بنسبة عجز 53 جرامًا فى الكيلو، وتم التحفظ على المضبوطات.

وتم أيضا تحرير محضر 50 ضده وذلك لحيازته وعرضه للبيع أرز غير مطابق للمواصفات لارتفاع نسبة السكر، كما تم ضبط 20 كيس أرز وتم سحب كيسين لإرسالهما لمسنةل التحليل المختصة وتم التحفظ على باقى الكمية لحين صدور قرار النيابة السنةة.

المصدر : مصر ناين