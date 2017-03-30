نظمت مدرسة شعشاع الإعدادية، بمركز أشمون بمحافظة المنوفية، اليوم الخميس، احتفالية كبرى لتكريم أوائل الطلاب والمتميزين بالمدرسة، والأمهات المثاليات بالمدرسة والقرية، بحضور أعداد كبير من القيادات التنفيذية بالمركز والقيادات الشعبية.

حضر الحفل أحمد جمال الدين نائب رئيس مركز ومدينة أشمون، مجدى رياض مساعد رئيس المدينة، القس فليمون يونان عضو بيت العائلة بأشمون، الدكتور حسن الخولى رئيس مجلس التأميناء بأشمون، علاء الدين السيد أبو حشيش رئيس الوحدة المحلية بشطانوف، خيرى عبدالعزيز محراث رئيس لجنة التعليم بتأميناء الإدارة، شريف منسى أخصائى التطوير بالإدارة، الشيخ محمد صقر عضو مجلس التأميناء على مستوى المحافظة، وأشرف على التنظيم للحفل أحمد عبد الجيد عبد اللطيف مدير المدرسة، وماهر فهيم عبد الحليم رئيس مجلس تأميناء المدرسة، ودعاء الشعشاعى عضو مجلس الامناء بالمدرسة وأعداد كبير من رؤوساء الوحدات المحلية.

وتم تكريم 30 طالبًا وطالبة بالمدرسة، بالإضافة إلى اثنين من الأمهات المثاليات وهم سمية مصطفى محمد الجيوشى مدرسة بالمدرسة، وبدر محمد أحمد الأم المثالية بالقرية، بالإضافة إلى تكريم الطالب محمد فوزى بجائزة الطالب المثالى بالمدرسة، وشروق عماد محمد عبد الحسيب الطالبة المثالية بالمدرسة، وجاء ذلك بالتفوق فى الدراسة والمسابقات الفنية والدينية التى نظمتها المدرسة.

من جانبه اصدر الشيخ محمد أبو صقر عضو مجلس التأميناء بالحافظة، إن الازهر الشريف والكنيسة المصرية هم الأمان للمصريين جميعا، موجها التحية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدًا على أنه لن يستطيع أى أحد أن يأخذ ذرة تراب من مصر طالما أنه هناك اتحاد بين رجال الكنيسة والأزهر، حاملا يد القسيس وعلم مصر مؤكدًا على الوحدة الوطنية.

على الجانب الأخر انتشرت العديد من المطالبات من مجلس التأميناء والأهالى بالمركز بالمطالبة برجوع حامد الجنزورى مدير مدرسة “أل نجم الدين” والذى تم استبعاده على خلفية إصابة أعداد من الطلاب بالمدرسة باشتباه التسمم، مؤكدين على أنه ليس له أى ذنب فى الأمر وأنه مثال للمدير الكفء الذى لابد وأن يستكمل مسيرته فى التقدم، وهو ما أكده الدكتور حسن الخولى رئيس مجلس التأميناء بأشمون، والذى أكد على مطالبته لمحافظ المنوفية برجوع المدير إلى مدرسته من جديد، وصدق علية أحمد على عبد الفتاح رئيس مجلس التأميناء بالمدرسة، والذى طالب الحضور بالتكاتف من أجل أعادة المدير إلى مدرسته من جديد.

وانتشرت حالة من الفرحة الشديدة بين الجميع وخاصة مع تكرم الطلاب فى منتصف أعداد من الفقرات الغنائية التى قدمها الطلاب بالمدرسة، والتى استشعرها الجميع بالوطنية والحب للوطن من العديد من الأغانى الوطنية التى صبغت الحفل بالصبغة الوطنية الكبيرة.



جانب من العرضو للطلاب



جانب من الحضور



العروض



جانب من الحفل



الطلاب أثناء الحفل



جانب من أولياء الامور



المنصة



المنصة والحضور بها



جانب من أولياء الأمور



شيخ بالاوقاف أثناء كلمتة



الشيخ والقسيس يدا واحدة



الشيخ يرفع يد القسيس وعلم مصر



المشاركون فى الحفل



اللجنة المنظمة للحفل



رئيس مجلس التأميناء اثناء الكلمة



التكريم للطلاب



تكريم أحد الطالبات



جانب من التكريم



جانب من التكريم



جانب من التكريم



تقبيل رأس أحد المكرمين



جانب من الطلاب الحاضرين



جانب من الحفل



جانب من الضيوف



الضيوف



المنصة



المنصة



جانب من المشرفين



المنصة



الطلاب



المنصة



المنصة والضيوف



الحاضرون



المنصة



جانب من المنصة



الضيوف



الطلاب بالحفل



فرحة الطلاب

المصدر : مصر ناين