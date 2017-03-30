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آداب المنوفية تستضيف معرض المركز القومى لترجمة الكتب الأسبوع المقبل

منوعات
آداب المنوفية تستضيف معرض المركز القومى لترجمة الكتب الأسبوع المقبل

تستضيف كلية الآداب كلية المنوفية وقسم علم الاجتماع بالكلية، معرض للمركز القومى للترجمة للكتاب خلال الفترة من 2 إلى 6 إبريل تحت رعاية الدكتور أسامة مدنى عميد الكلية، والدكتور عبد الفتاح درويش وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة.

 

 واصدر بيان لكلية الآداب بكلية المنوفية، إن المعرض يقام بصالة الدور الأرضى بكلية الآداب، ويقدم قسم الاجتماع برئاسة الدكتور ماهر الضبع رئيس القسم خصم 50% على كل المطبوعات، وذلك لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والسنةلين والطلاب والمجتمع الخارجى.

 

 

المصدر : مصر ناين

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