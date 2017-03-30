تستضيف كلية الآداب كلية المنوفية وقسم علم الاجتماع بالكلية، معرض للمركز القومى للترجمة للكتاب خلال الفترة من 2 إلى 6 إبريل تحت رعاية الدكتور أسامة مدنى عميد الكلية، والدكتور عبد الفتاح درويش وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة.

واصدر بيان لكلية الآداب بكلية المنوفية، إن المعرض يقام بصالة الدور الأرضى بكلية الآداب، ويقدم قسم الاجتماع برئاسة الدكتور ماهر الضبع رئيس القسم خصم 50% على كل المطبوعات، وذلك لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والسنةلين والطلاب والمجتمع الخارجى.