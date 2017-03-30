شهد اللواء محمود عشماوى، محافظ القليوبية، اليوم، الخميس، احتفالية تكريم أمهات وزوجات وأسر شهداء الجيش والواجبة والأمهات المثاليات، بمكتبة مصر السنةة بمدينة بنها بمناسبة عيد الأم.

وقدم اللواء محمود عشماوى التحية لشهداء الوطن الذين ضحوا بأرواحهم من أجل تأمين واستقرار الوطن، فى سبيل تحقيق مستقبل أفضل لأبناء مصر، ووجه المحافظ رسالة لأهالى الشهداء قائلا لا تحزنوا على أرواح أبنائكم فهم فى الجنة، لافتا أن تكريم الشهيد وأسرته تتجسد فيه مشاعر الفخر والكرامة والتضحية وهم فخر لكل مصرى ينتمى لتراب هذا الوطن.

وأضاف عشماوى، أن رجال الجيش والواجبة قدموا الكثير من الشهداء والى أن الأن وا مستمرون فى تأدية رسالتهم والوقوف صفا واحدا فى سبيل حفظ تأمين واستقرار البلاد.

وفى ختام الحفل قام المحافظ بتكريم أعداد من أسر شهداء الجيش والواجبة والأمهات المثاليات والأرامل حيث قام بتكريم، الأم هدى أحمد فؤاد من الأرامل، والأم رضا حسن من مدينة بنها، وهانم عبدالعزيز من إدارة العبور، وفاء محمد الابنة البار من مدينة شبين القناطر، والأم صفاء مغورى أم “تقى” عروس القليوبية التى قتلت قبل زفافها باسبوع، والابنة هايدى وائل قام بفتحى والتى تعول اسرتها بالكامل.

ومن أمهات شهداء القوات المسلحة فقد قام المحافظ بتكريم كلا من سوزان محمد حجاج والدة الشهيد العميد أحمد كمال، وسميرة عفيفى زوجة الشهيد رقيب أول سعيد عبداللطيف، وأسماء عبدالواحد زوجة الشهيد النقيب مصطفى عطايا، ونادية محمد محمود اسرة النقيب محمود صلاح، وعفاف محمد أسرة الشهيد النقيب عبدالله نجيب، وفاطمة السيد زوجة الشهيد ملازم اشرف عبدالباسط، وهاجر عبدالعظيم زوجة الشهيد رقيب خالد حسين، وفايزة كمال زوجة الشهيد جندى محمود صبرى.

ومن أسر شهداء الواجبة كرم المحافظ كلا من، مايسة كمال زوجة الشهيد جندى محمدصبرى، ورشا السيد زوجة العقيد حسين عبدالفتاح، وهيام سعيد زوجة الشهيد أمين واجبة صلاح صلاح محمود، ومنال يوسف زوجة الشهيد أمين واجبة عبدالباسط كمال، وونهى محمد أحمد زوجة الشهيد امين واجبة على إبراهيم على، وأسماء أحمد زوجة الشهيد مندوب واجبة محمود إبراهيم صبحى، وهدى محمد محمود زوجة الشهيد الجندى محمود محمد محمود، وإيناس شحاتة محمد زوجة الشهيد الرقيب محمد نجيب الحارس.

المصدر : مصر ناين