شهد اليوم الخميس مفاجآت بمباريات دورى القسم الثانى فى الأسبوع الثامن والعشرين من عمر البطولة، حيث تعادل بلدية المحلة مع نبروه 1 / 1، وفاز كوم حمادة على الرجاء 1 / 0، وفاز شربين على دكرنس 2 / 1.

وجاءت باقى النتائج كالتالى:

الأوليمبى 0 : 0 كفر الشيخ

ألعاب دمنهور 1 : 1 حرس الحدود

الحرية 0 : 0 مياه البحيرة

صيد المحلة 1 : 0 بدر

ويتصدر بلدية المحلة قمة مجموعة بحرى برصيد 66 نقطة ويقترب بقوة من التأهل للدورى الممتاز، فيما يأتى الرجاء فى المركز الثانى برصيد 58 نقطة.

المصدر : مصر ناين