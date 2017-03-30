فوز كوم حمادة وشربين وتعادل بلدية المحلة مع نبروه بدورى القسم الثانى
شهد اليوم الخميس مفاجآت بمباريات دورى القسم الثانى فى الأسبوع الثامن والعشرين من عمر البطولة، حيث تعادل بلدية المحلة مع نبروه 1 / 1، وفاز كوم حمادة على الرجاء 1 / 0، وفاز شربين على دكرنس 2 / 1.
وجاءت باقى النتائج كالتالى:
الأوليمبى 0 : 0 كفر الشيخ
ألعاب دمنهور 1 : 1 حرس الحدود
الحرية 0 : 0 مياه البحيرة
صيد المحلة 1 : 0 بدر
ويتصدر بلدية المحلة قمة مجموعة بحرى برصيد 66 نقطة ويقترب بقوة من التأهل للدورى الممتاز، فيما يأتى الرجاء فى المركز الثانى برصيد 58 نقطة.
المصدر : مصر ناين
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