استقبل مطار الأقصر الدولى، اليوم، الخميس، 650 سائحا ألمانيا على متن 4 رحلات شارتر مباشرة من دولة ألمانيا، وذلك للاستمتاع بسحر الحضارة الفرعونية القديمة بمصر، وزيارة المعالم الآثرية خلال الأسبوع المقبل أثناء تواجدهم بالمحافظة.

واصدر أحمد عبد اللطيف، مدير مطار الأقصر الدولى، فى تصريح صحفى اليوم، الخميس، إن المطار استقبل الرحلات تباعًا، حيث وصلت الأولى من مطار ميونيخ تقل 150 سائحا، والثانية من مطار دوسلدروف وعلى متنها 140 سائحا، والثالثة من مطار فرانكفورت تقل 160 سائحا، والرابعة من مطار شونفيلد وتقل 200 سائح.

المصدر : مصر ناين