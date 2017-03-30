شهد نادى الإسماعيلى اليوم الخميس 30 / 3 / 2017 العديد من الأخبار المهمة، والتى جاء فى مقدمتها، حسم التعاقد مع أحمد إسماعيل ظهير أيسر النصر للتعدين، واكتشاف 5 نجوم وجود تخفيض فى قيمة عقودهم ورفض العروض المقدمة للاعبيه.

نجح مسئولو نادى الإسماعيلى فى حسم تعاقدهم مع أحمد إسماعيل ظهير أيسر النصر للتعدين لتدعيم صفوف الدراويش خلال فترة الانتاصدر ات الصيفية القادمة ، ضمن سياسة الإدارة الصفراء في تدعيم صفوفه باللاعبين المميزين، حيث بدأ مسئولو الدراويش التحضير لصفقات الموسم الجديد مبكرا تنفيذا لمطالب الجهاز الفنى بقيادة التشيكى فرانز ستراكا.

سيطرت حالة من الغضب على خماسى الإسماعيلى “شريف عبد الفضيل وشكرى نجيب وكريم بامبو وباهر المحمدى وعمر الوحش”، بعد اكتشاف وجود تغيير فى قيمة عقودهم المالية فى قلعة الدراويش، وتخفيض المبالغ عن المتفق عليه فى العقد.

رفض النادى الإسماعيلى العروض المقدمة للتعاقد مع نجوم الفريق خلال فترة الانتاصدر ات الصيفية المقبلة لرغبة مجلس الإدارة الحالى برئاسةالباشمهندس إبراهيم عثمان والجهاز الفنى بقيادة التشيكى فرانز ستراكا فى الحفاظ على القوام الأساسى للدراويش فى الموسم المقبلة، وتلقى أعداد من نجوم الإسماعيلى أمثال محمود متولى ومحمد قام بفتحى وإبراهيم حسن ومحمد عواد عروض داخلية وأخرى خارجية للتعاقد معهم خلال الانتاصدر ات الصيفية المقبلة وهو ما تحفظت عليه إدارة الدراويش.

استقر الجهاز الفنى للإسماعيلى على الدفع بباهر المحمدى فى مركز الظهير اليمن بعد تأكد جاهزيته للمشاركة أساسيًا فى مباراة فريقه المقبلة أمام المقاصة بالجولة الـ23 بمسابقة الدورى السنة، بعد تماثله للشفاء تمامًا من الإصابة التى لحقت به في العضلة الضامة للقدم اليمنى وحرمته من المشاركة فى لقاء فريقه الأخير أمام النصر للتعدين.

يعكف الجهاز الفنى للإسماعيلى على مشوفة آخر مباراتين لفريق مصر المقاصة أمام الزمالك والمصرى بالدورى من أجل الوقوف على طريقة لعب الفريق الفيومى وأبرز اللاعبين فى صفوفه ومفاتيح اللعب التى يعتمد عليها الجهاز الفنى للمقاصة لإحكام السيطرة عليه وإبطال عناصر القوة بصفوفه خلال المواجهة التى ستجمع الفريقين يوم الأحد المقبل بالجولة الثالثة والعشرين بمسابقة الدورى السنة.

المصدر : مصر ناين