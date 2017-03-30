عقدت اللجنة العليا للتراخيص السياحية اجتماعا، اليوم، الخميس، برئاسة الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى، وعضوية الوزراء والمحافظين المعنيين، بمشاركة الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط.

وذلك بمقر وزارة الموارد المائية والرى فى إطار حرص الدولة على دفع عجلة التنمية فى مجال الاستثمارات السياحية، والتى تسهم فى دعم الناتج القومى والارتقاء بمنظومة النفع السنة لجموع المواطنين، وبناء على قرارالباشمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بشأن إعادة تشكيل اللجنة العليا للتراخيص.

وصرح الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، فى بيان بأن الاجتماع تناول مناقشة الموضوعات المعروضة عليها ودراسة ما انتهت إليه الأمانة الفنية المشكلة بقرار وزير الموارد المائية والرى رقم 920 لسنة 2016 طبقا للمعايير والضوابط الخاصة بالمنشآت داخل منطقة الحظر بشواطئ البحرين المتفى منتصف والأحمر.

وأضاف محافظ دمياط إلى أن الاجتماع ناقش ايضا المقترحات التى وضعتها اللجنة لممشى أهل مصر الى أن يتسنى لكل المصريين الاستمتاع بالشواطئ المصرية، فيما وافقت اللجنة على قيام الجهات المعنية بمنح التراخيص إلى الجهات التى استوفت جميع الشروط والمعايير بعد استكمال الوثيقهات اللازمة.