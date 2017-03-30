ضبطت مباحث التموين ببنى سويف، 8.5 طن دقيق بلدي مدعم داخل مخزن للخردة بإحدى قري مركز ببا جنوب المحافظة، تم التحفظ على الكمية بمستودع دقيق ببا وتحرر محضر بالواقعة ضد “س.م.ص.ع” صاحب المخزن، وإحالته للنيابة السنةة لمباشرة التحقيق معه.

تلقت مباحث التموين، معلومات بإخفاء صاحب مخزن للخردة بقرية سدس الشوفة لمركز ببا كميات من الدقيق المدعم، وتمكنت حملة يقودها المقدم محمد محفوظ رئيس مباحث التموين، تضم المقدم معتز حاتم والرائد محمود الجبالى وأحمد دياب مدير الرقابة التموينية ومفتشى التموين رضا أحمد عبد اللطيف، ووائل حمدان، من ضبط أجولة الدقيق المخبأة داخل الخردة.

المصدر : مصر ناين