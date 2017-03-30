استضافالباشمهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف وفد قطاع الناشئين بنادى المقاولون العرب، والمتواجد حاليا بمدينة بنى سويف للتنقيب عن مواهب جديدة لضمهم لقطاع الناشئين بقلعة الذئاب، فى مكتبه بديوان سنة المحافظة.

تأتى خطة الكشف عن المواهب من اللاعبين الصغار فى محافظات مصر ضمن سياسة النادى للارتقاء بفرق القطاع، وإفراز لاعبين مميزين فى الفترة القادمة.

ويتكون وفد نادى المقاولون العرب من علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين ومدربى القطاع إسماعيل توتو مشرف البراعم ومحسن هاشم وحسام جمال، وعماد سمير ومحمد الشحات والإدارى عبد الغنى حسين.

وأشاد محافظ بنى سويف بالدور الذى يقوم به نادى المقاولون فى الكشف عن المواهب المتواجدة لدى محافظات مصر، مشيرا إلى أن هذا الفكر المحترم من ضمن سياسات النادى المخضرم فى قطاع ناشئيه منذ تأسيسه متمنيا التوفيق لنادى المقاولون العرب.

الجدير بالذكر أنالباشمهندس شريف حبيب كان يتولى رئاسة نادى المقاولون العرب، قبل قدومالباشمهندس محسن صلاح رئيس قلعة الذئاب الحالى.



محافظ بنى سويف مع وفد المقاولون

المصدر : مصر ناين