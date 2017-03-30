قررت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية برئاسة المستشار أحمد عبد العزيز، وإشراف المستشار وائل شبل المحامى السنة للنيابات، بحبس مهندس بوزارة الثقافة ومقاول إنشاء بتهمة الرشوة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكلفت النيابة السنةة المؤسسات التأمينية بمديرية تأمين القاهرة بسرعة التحريات حول الواقعة، كما انتدبت النيابة خبراء الإذاعة والتليفزيون لفحص التسجيلات الصوتية للمتهمين وإعداد تقرير فنى.

اعترف المقاول فى تحقيقات النيابة السنةة بدفعه المبلغ إلىالباشمهندس على سبيل الرشوة لإنهاءالباشمهندس لإجراءات تسلم الموقع.

فيما أكدالباشمهندس أنه يربطه علاقة شخصية مع المقاول وأنه بالفعل حصل على المبلغ ولكنه على سبيل الاقتراض منه وليس الرشوة.

بدأت الواقعة بتنفيذ المقاول “ر.ح” لمشروع إنشاء مكتبة شوفة لوزارة الثقافة فى محافظة الوادى الجديد فى المقابل 2 مليون جنيه، وعقب الانتهاء من تنفيذها وعرض الأوراق علىالباشمهندس ى.ا طلب رشوة 45 ألف جنيه للتوقيع على استلام الموقع وأنه مطابقا للمواصفات المتفق عليها .

بتقنين إجراءات هيئة الرقابة الإدارية واستصدار إذن من نيابة السنةة تمكنت من تسجيل بعض المكالمات الصوتية بين الطرفين وضبط المقاول أثناء تقاضيه الرشوة.

المصدر : مصر ناين