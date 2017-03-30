تفقد الدكتور محمد سلطان محافظ اﻹسكندرية اليوم طريق أم زغيو، ومشروع محور ربط ميناء الدخيلة بالطريق الدولى الساحلى، وذلك فى إطار رفع كفاءة الطرق بالثغر والوقوف على ما تم إنجازه من أعمال تطوير بها، والتعرف على العقبات والمشاكل التى تواجه أعمال التطوير على أرض الواقع.

واصدر بيان إن محمد سلطان تفقد أعمال تطوير طريق أم زغيو والذى يبلغ طوله ١٢ كم، وأعمال التطوير التى تمت به بطول ٢.٨ كم بين شبه ث الشركات الى أن كوبرى الملح، مشددا على ضرورة الانتهاء من كافة الأعمال على وجه السرعة.

كما تفقد طريق أم زغيو ما بعد كوبرى الملح والى أن الذراع البحرية بطول ٧.٨ كم للتعرف على جميع المشاكل بالطريق مشددا على تذليل كافة العقبات ومعالجة الأخطاء التى تمت خلال عملية رصفه والخاصة بمشاكل الصرف الصحى، وكلف رئيس شركة الصرف الصحى بحصر جميع مشاكل الصرف الصحى بالطريق، ودراسة إمكانية عمل خطوط طرد على الطريق لاستيعاب كافة تصرفات المياه الموجودة.

جاء ذلك بحضور علاء يوسف رئيس حى العجمي، ومدير مديرية الطرق والنقل، ورئيس شركة الصرف الصحى، وأعضاء مجلس النواب عن دائرة العجمى.