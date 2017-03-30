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مندوبة أمريكا فى الأمم المتحدة لم يعد إبعاد الأسد

منوعات
مندوبة أمريكا فى الأمم المتحدة لم يعد إبعاد الأسد
اصدر ت المندوبة الأمريكية فى الأمم المتحدة هيلى اليوم الخميس إن أولوية الولايات المتحدة فى سوريا لم تعد إبعاد الأسد. حسبما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.
 

المصدر : مصر ناين

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