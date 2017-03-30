اصدر ت المندوبة الأمريكية فى الأمم المتحدة هيلى اليوم الخميس إن أولوية الولايات المتحدة فى سوريا لم تعد إبعاد الأسد. حسبما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.

المصدر : مصر ناين