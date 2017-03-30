الرئيسيةمنوعات مندوبة أمريكا فى الأمم المتحدة لم يعد إبعاد الأسد منذ 10 ساعات Ahmed Samy منوعات اصدر ت المندوبة الأمريكية فى الأمم المتحدة هيلى اليوم الخميس إن أولوية الولايات المتحدة فى سوريا لم تعد إبعاد الأسد. حسبما ذكرت وكالة رويترز للأنباء. المصدر : مصر ناين سعر الدولار سعر اليورو سعر الريال السعوي سعر الذهب أسعار الحديد والأسمنت أسعار العملات Tweet أمريكاإبعادالأسدالأممالمتحدةفىلممندوبةيعد التاليمدربو الأهلي السابقون بين الاعتزال والمجد والإقالةالسابقمحافظ الإسكندرية يتفقد طريق أم زغيو ويوجه برفع كفاءة الطرق
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