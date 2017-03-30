استقبل السنةلون بمجلس مدينة كفر الشيخ، وأعداد من الأهالى، اليوم الخميس، على عبد الستار مساعد محافظ كفر الشيخ رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، عقب صدور قرار تعيينه ودخوله لأول مرة مجلس مدينة كفر الشيخ.

وأصدر اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ قرارا أمس بتعيينه مساعداً له ورئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

واصدر على عبد الستار مساعد محافظ كفر الشيخ رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ خلال استقباله، سنعمل بكل طاقتنا من أجل وطننا، والمواطنين، والرئيس عبد الفتاح السيسى الذى لا يبخل بمجهود فى سبيل ورقى وتقدم مصر، ومحافظ كفر الشيخ الذى يبذل أقصى جهد لخدمة المواطنين بالمحافظة.

المصدر : مصر ناين