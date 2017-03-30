بين راحل ومُرشح لتدريب فريق كبير ومُعتزل يسير حال معظم مدربى الأهلي السابقين الذين اختلفت أحوالهم خلال الفترة الماضية بعد الرحيل عن القلعة الحمراء لأسباب مختلفة.

السنوات الماضية شهدت تولّى أكثر من مدرب أجنبي تدريب القلعة الحمراء، وبعيداً عن نجاح أو فشل هؤلاء المدربين مع الأهلي فقد تغيّرت أحوالهم خلال السنوات الماضية بين “السما والأرض”، وهو ما يرصده “اليوم السابع” في السطور التالية:

1- مانويل جوزيه

بعد سنوات حافلة بالإنجازات خاصة مع الأهلي، أعلن الساحر البرتغالي مانويل جوزيه اعتزال التدريب بعدما بلغ 71 سنةاً. وحقق جوزيه ما يقرب من 20 بطولة محلية وقارية ودولية مع الأهلي، وقاد المارد الأحمر فى 3 ولايات، وأسدل مؤخراً الستار عن مشواره مع التدريب.



مانويل جوزيه

2- محمد يوسف

منذ ساعات قليلة أعلن نادى الواجبة العراقي إاصدر ة محمد يوسف المدير الفنى للفريق، عقب الخروج من دور الـ32 فى بطولة كأس العراق أمام الجيش.

واصدر ت الصفحة الرسمية لنادى الواجبة العراقي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “بالتراضى، إدارة الواجبة تنهي تعاقدها مع المدرب المصري محمد يوسف لسوء النتائج، يذكر أن خلال الساعات المقبلة سيعلن عن الكادر التدريبى الجديد لكرة الواجبة”.

وسبق لمحمد يوسف أن قادر الأهلي لأكثر من بطولة أبرزها دورى أبطال أفريقيا سنة 2013 وهى آخر بطولة دورى أبطال توّج بها المارد الأحمر.



محمد يوسف

3- مارتن يول

جاء ترشيح الهولندي مارتن يول المدير الفني الأسبق للأهلي لتدريب منتخب هولندا ليؤكد أن المدرب القدير الى أن الأن مطروحاً لتدريب منتخبات وأندية كبيرة، ويبدو أن المدرب الهولندي ينتظر أبواب المجد إذا ما تولّى تدريب فريق كبير حيث لم يتولّى فرقا كبرى منذ سنوات طويلة.

وحقق مارتن يول بطولة الدورى مع الأهلي ورحل بعد واقعة إعتداء ألتراس أهلاوي على الفريق واللاعبين والجهاز الفنى فى إحدى تدريبات الفريق بفرع مدينة نصر.



مارتن يول

المصدر : مصر ناين