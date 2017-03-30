أكد قائد قوات الدعم السريع بالسودان ،الفريق محمد حمدان دقلو، خلو جميع ولايات دارفور من التمرد، مبرزا أن المرحلة القادمة تتطلب تضافر الجهود لمحاربة الانفلات بمختلف صوره بالإقليم .



ودعا دقلو، فى حفل تكريم قوات الدعم السريع لقيادات الإدارة الأهلية بولاية غرب دارفور، وتسليم أعداد من المركبات لها، تلك القيادات للاضطلاع بدورهم فى حفظ التأمين والتعايش السلمى والتماسك والعمل على محاربة ظاهرة التهريب والإتجار بالبشر والمخدرات.



من جانبه، ثمن والى غرب دارفور، فضل المولى الهجا فضل المولى، الدور المتعاظم لقوات الدعم السريع فى التأمين وتقوية مكونات المجتمع، مؤكدا أن تمكين الإدارة الأهلية وتمليكهم المركبات، سيسهم فى تنفيذ المبادرة المجتمعية للتعايش السلمي.

المصدر : مصر ناين