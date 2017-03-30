تجرى الإدارة السنةة لمرور القاهرة تحويلات مرورية فى مدينة نصر ل قيام شركة فى محور النصر بربط كابل كهرباء رئيسى مترو رمسيس بمحطة محولات الاستاد مع غلق شارع عبد العزيز للقادم من طريق النصر اتجاه شارع يوسف عباس، وذلك لمدة 5 أيام مع دعم المنطقة برجال المرور، لحين انتهاء مدة الأعمال.

من جانبه أكد مصدر تأمينى بالإدارة السنةة لمرور القاهرة، أن تلك الأعمال ستكون لربط محولات مترو رمسيس بمحطة محولات مترو الاستاد بداية من محطة محولات الاستاد بشارع عبد العزيز الشناوى مرورا بطريق النصر والى أن شارع السكة الحديد لمسافة 250 مترا مع الاستبقاء على جميع القام بفتحات بجزيرة المنتصف بشارع عبد العزيز الشناوى لخدمة حركة الدوران بالاتجاه الآخر، ويتم تحويل حركة السيارات لشارع يوسف عباس بديلا لشارع عبد العزيز الشناوى للقادم من محور النصر مع تركيب اللافتات الارشادية على مسار التحويلات.

وأضاف المصدر أن تلك الأعمال ستبدأ الساعة 12:30 ليلا الخميس 31/3/2017 وتنتهى الساعة 6 صباح الثلاثاء 4/4/2017، وسيتم تدعيم المنطقة بكل الخدمات المرورية اللازمة منعًا لحوادث الطرق ووضع العلامات الإرشادية خلال فترة الأعمال، وستقوم الشركة المنفذة بوضع المساعدات الفنية الكافية لتأمين منطقة الأعمال “إضاءة – مخاريط – طواحين ضوئية – فواصل حركة – علامات إرشادية وتحذيرية”، وذلك لتحقيق السيولة المرورية.

المصدر : مصر ناين