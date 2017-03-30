سلط الموقع الأمريكى Engadget الضوء فى تقرير جديد على اقتراب الدكتورة “بيجى ويتسون” أول امرأة تتولى قيادة محطة الفضاء الدولية، من تحقيق رقم قياسى جديد، وتصبح أول أمرأة تقوم بأطول مهمة سير فى الفضاء، فمن المقرر أن تخرج من محطة الفضاء الدولية اليوم 30 مارس، وبمجرد أن تفعل ذلك، ستتفوق على أعداد المرات التى طافت فيها حاملة الرقم القياسى الحالية “سونيتا وليامز” فى الفضاء خارج المختبر المدارى، لكن مازالت ويليامز تمييز لكونها رائدة الفضاء التى نجحت فى إصلاح محطة الفضاء الدولية بفرشاة أسنان.

وتستعد ويتسون والقائد شين كيمبرو تركيب وحدة رسو السفن “كانادارم 2” والتى انتقلت مؤخرا بكابلات الطاقة والبيانات الجديدة، إذ ستكون بمثابة ميناء لرسو السفن لسيارات الأجرة الفضائية التى تطورها كلا من بوينج و سبيس اكس لنقل رواد الفضاء إلى المدار.

ويمكنك مشوفة بث محطة ناسا للحدث لمدة ست ساعات ونصف الساعة من هنا

المصدر : مصر ناين