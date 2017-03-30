انتشلت قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهرى جثة لطفل غريق طافية بترعة نجع حمادى المارة بمركز البدارى، وتم التحفظ على الجثة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.

تلقى مساعد وزير الداخلية اللواء عاطف قليعى مدير تأمين أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز واجبة البدارى، يفيد ورود بلاغ من أهلى قرية الغريب بالعثور على جثة طفل غريق، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهرى وتبين أن الجثة لطفل 13 سنةا مجهول الهوية.

تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى المركزى وجارى تحرير المحضر بالواقعة والتحرى حول صاحب الجثة.