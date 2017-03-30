حرص اللواء أشرف سنةر، رئيس نادى الإنتاج الحربى، على صرف كل المستحقات المالية لنجوم الفريق الحاليين والسابقين اليوم الخميس قبل مواجهة أسوان المقرر لها بكره الجمعة ضمن مواجهات الجولة ٢٣ للدورى.

واصدر اللواء أشرف سنةر لـ”اليوم السابع: “الإنتاج الحربى أوفى بوعوده وصرف كل مستحقات اللاعبين لتوفير مناخ جيد للفريق خلال المباريات المقبلة بداية من مواجهة أسوان”.

وخاطب خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى نجوم الفريق العسكرى السابقين، وهم محمد ناجى جدو وسيد فريد وعلى عيد ومحمد فاروق وعلى قام بفتحى، سرعة الحضور لمقر النادى للحصول على نسب مشاركاتهم فى بعض المباريات الموسم الماضى وهى اللافتة التى نالت استحسان اللاعبين.

وأثنى مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى على الخطوة فى حديثه مع اللاعبين، مؤكدا أن الإنتاج الحربى النادى الوحيد الذى يصرف مستحقات لاعبيه بعد رحيلهم، وناشد نجوم الإنتاج الحاليين التركيز فى مباراة الغد أمام أسوان لتحقيق الفوز، والتقدم خطوة للأمام فى جدول ترتيب الدوري.

المصدر : مصر ناين