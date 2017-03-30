أصبح فريق الزمالك كامل الأعداد بعدما نجح الجهاز الطبى برئاسة الدكتور طارق سليمان فى علاج كل اللاعبين المصابين فى صفوف الفريق، باستثناء محمد مجدى الذى يخضع لبرنامج تأهيلى ينتهى بعد أسبوعين.

ولأول مرة منذ فترة طويلة لا تشهد تدريبات الزمالك غياب لاعبين ل الإصابة باستثناء محمد مجدى الذى يعانى من إصابة فى العضلة الأمامية منذ فترة طويلة، ولم يخض أى مباراة مع فريقه منذ انضمامه مطلع الموسم الحالى.

وعاد كل المصابين لتدريبات الزمالك وأصبحوا جاهزين للمشاركة فى المباريات بناء على رؤية الجهاز الفنى بقيادة محمد حلمى، وعلى رأسهم محمد مسعد وعلى قام بفتحى وأحمد توفيق ومعروف يوسف ومحمد ناصف، وإبراهيم صلاح وأيمن حفنى وأحمد الشناوى، وكل اللاعبين الذين عانوا من إصابات خلال الأيام الماضية.

المصدر : مصر ناين