أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين على أن تحقيق النصر على الإرهاب الدولى يتطلب تعاون موسكو وواشنطن.



وشدد بوتين خلال المنتدى القطبى الشمالى الدولى المنعقد فى مقاطعة أرخانجلسك الروسية على أن هذا التعاون لا بد أن يكون على مستوى وزارتى الدفاع والمؤسسات الاستخباراتية وليس على المستوى الدبلوماسى فقط، حسبما أفادت قناة “روسيا اليوم” – اليوم الخميس.

من جانب آخر أشار الرئيس الروسى إلى أن نشاط بلدان حلف الناتو فى منطقة بحر البلطيق أكثر بكثير من نشاط روسيا، معلقا على اتهام الناتو لروسيا بانتهاج سولك عدوانى بأن هذا الحديث ينطلى على البسطاء، ومعد لوسائل الإعلام.

المصدر : مصر ناين