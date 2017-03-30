انتهت إدارة القوافل بكلية القناة، من فعاليات القافلة الثانية، والتى زارت خلالها قرية فنارة بالإسماعيلية أجرت الكشف وقدمت الأدوية بالمجان لأكثر من 678 حالة، وذلك فى ختام فعاليات الأسبوع البيئى الخامس الذى نظمته كلية قناة السويس، خلال الفترة من 26 الى أن 30 مارس الجارى، تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس الكلية والدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الكلية لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة.

وأكد الدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الكلية ، على أن برنامج قوافل الإصحاح البيئى من البرامج الهامة والناجحة بقطاع شئون البيئة نظرًا للثقة الكبيرة التى تحظى بها سواء من وزارة التعليم العالى، التى قدمت فى المجلس الأعلى للجامعات خطاب شكر للكلية وطالبت أن تكون كلية قناة السويس المشرف والمنسق السنة للقوافل التى تقوم بها الجامعات المصرية الأخرى بالمنطقة كما تحظى القوافل بثقة الأهالى فى الخدمة الطبية أو البيطرية أو الإرشاد الزراعى أو التثقيف الصحى.

وأشار نائب رئيس الكلية ، إلى أن قافلتى الإصحاح البيئى بأبو صوير البلد و فنارة كانتا من أنجح الأنشطة ضمن فعاليات الأسبوع البيئى الخامس، حيث شهدت القافلتين علاج 1382 حالة فى الطب البشرى وأيضا علاج 2148 حالة بيطرية، بالإضافة الندوات التى عقدها أساتذة كلية الزراعة فى الإرشاد الزراعى و التى استفاد منها ومن المبيدات الحشرية التى قدمت بالمجان العديد من الأهالى والمزارعين.

وأضاف عمرو كشك مدير سنة مشروعات البيئة، أن قافلة اليوم الى قرية فناره بالإسماعيلية شهدت إقبال من أهالى القرية، حيث ضمت القافلة 10 تخصصات فى الطب البشرى قام خلاله الأطباء بإجراء الكشف وتقديم الأدوية بالمجان لأكثر من 678 جاءت على النحو التالى67 للعظام و 70 رمد و120 باطنة و 101 جلدية و40 للنسا و 49 الأنف والأذن و 19المسالك و 117 الأطفال و 5 الجراحة و 90 الأسنان.

وقدم أطباء الطب البيطرى الكشف والأدوية لأكثر من 508 حالات وقام أساتذة كلية الزراعة بتقديم الإرشاد الزراعى لأهالى القرية، كما قاموا بعقد ندوة فى الإرشاد الزراعى عن العفن الهبابى للمانجو أسبابه وطرق الوقاية منه.