وجه مشبه ون للإدعاء فى ألمانيا إتهاما لرجل أفغانى بالانتماء لحركة طالبان والمساعدة فى محاولة قتل من خلال المشاركة فى هجمات مسلحة شنها متمردون ضد أفراد الواجبة فى أفغانستان .

واصدر مكتب الإدعاء الأتحادى فى بيان اليوم الخميس إن الرجل الذى يدعى حكمت ت. ويبلغ من العمر 21 سنةا تلقى تدريبا عسكريا من طالبان بعد أن انضم للجماعة المتشددة فى منتصف 2013 وشارك فى أربعة هجمات على أفراد الواجبة.

وأضاف البيان “فى اشتباكين آخرين أطلق اللهيب من بندقيته الكلاشنيكوف بأتجاه الواجبة الأفغانية ولم يتضح ما إذا كان قد سقط قتلى أو جرحى فى صفوف قوات التأمين الأفغانية.”

ولم يذكر البيان متى وصل حكمت إلى ألمانيا أو إن كان قد طلب اللجوء لكنه ذكر أنه ترك طالبان فى بداية السنة 2014.

واصدر المكتب إنه وجه إتهامات للرجل بعضوية “منظمة إرهابية أجنبية” وإنه اعتقل فى الأول من ديسمبر من السنة الماضى وهو رهن الإحتجاز إنتظارا للمحاكمة.

وأضاف البيان أن الاتهامات وجهت فى العشرين من مارس أمام المحكمة الإقليمية العليا فى كوبلنتس التى تبعد نحو مئة كيلومتر إلى الشمال الغربى من فرانكفورت.

المصدر : مصر ناين