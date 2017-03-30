نظمت كلية كفر الشيخ، اليوم الخميس ،حفلا لتكريم صبحى خميس مدير سنة الإدارة السنةة للموازنة والحسابات، وأحمد خضر مدير سنة الإدارة السنةة لمشروعات البيئة.

حضر الاحتفال الدكتور ماجد القمرى رئيس كلية كفر الشيخ، ونواب رئيس الكلية ، وأعداد من عمداء الكليات، أمين سنة الكلية ونخبة من السنةلين بالجهاز الإدارى والضيوف.

وأثنى الدكتور ماجد القمرى رئيس الكلية ، على المكرمين طوال مدة خدمتهما بالعمل الإدارى والخدمات التى قدماها للكلية ومساهمتهم البناءة فى مسيرة التطوير والتحديث لكلية كفر الشيخ فى شتى المجالات، متمنيًا لهم مزيدًا من النجاح فى حياتهم القادمة.

وأوصى رئيس كلية كفر الشيخ، كافة القيادات والسنةلين بالكلية على ضرورة الاستمرار فى العمل الجاد وتطوير الأداء الإدارى ونقل خبراتهم لشباب السنةلين بالكلية ، واختتم الحفل بتوزيع الهدايا التذكارية مع رئيس الكلية ، النواب على المكرمين.