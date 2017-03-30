اصدر محمد الشوفى نعمان، كبير مفتشى أوقاف دمياط، إنه فوجئ صباح اليوم، الأربعاء، بإشارة من وزارة الأوقاف تطالبه بسداد 70 ألف جنيه فى المقابل سفره داعية ببعثة الحج هذا السنة أو التنازل كتابيًا عن السفر للحج.

وأضاف “نعمان” فى تصريحات لـ”اليوم السابع”، اليوم، الخميس، أنه تقدم بأوراق سفره كداعية فى بعثة الحج هذا السنة، وجاء ترتيبه الأول فى قائمة المبتعثين للسفر، ولكنه فوجئ بمطالبته بسداد 70 ألف جنيه، الى أن يتم سفره أو يقدم تنزلا كتابيا.

وأكد “نعمان”، أنه موظف بالأوقاف منذ سنة 1985 ويعمل كبير مفتشين منذ 9 سنوات، ولم تتم ترقيته الى أن الآن، قائلا: “كنت ضابط احتياط أثناء فترة تجنيدى بالجيش وتفانيت فى عملى وبدلا من أن تكرمنى وزارة الأوقاف بأن أكون داعية ببعثة الحج طالبونى بدفع 70 ألف جنيه وأنا لا أملك سوى مرتبى وأكمل قائلا من أين آتى بـ70 ألف جنيه ولماذا لا تبتعثنى الوزارة على نفقتها وهى من أغنى الوزارات.

وشوف ممكن أدفع 20 ألف جنيه من أجل أن أسافر للحج ولكن 70 ألف دى تجارة.