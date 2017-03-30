أعلنت النظام السودانية الخميس الافراج عن هنديين وباكستانى خطفوا هذا الشهر فى ولاية بجنوب السودان متاخمة لحدود السودان حيث يعملون فى حقل لانتاج النفط.

وخطف الهنديان فى الثامن من مارس فيما خطف الباكستانى فى 18 منه.

واصدر بيان لجهاز التأمين والمخابرات السودانى “بطلب من الحكومتين الهندية والباكستانية وبتنسيق تام مع النظام الإثيوبية واجهزتها التأمينية تم استعادة ثلاثة مواطنين من الدولتين (الهند وباكستان) كانوا يعملون بحقول البترول بدولة جنوب السودان واحتجزتهم مجموعات جنوبية معارضة لدولة جنوب السودان“.

ووصل الهنديان ميدهن غانيش وادور دامبروز والباكستانى الياس حسين جمالى إلى مطار الخرطوم مساء الخميس على متن رحلة قادمة من العاصمة الاثيوبية اديس ابابا، وفق مراسل وكالة فرانس برس.

وانفصل جنوب السودان عن السودان السنة 2011. ويشهد منذ ديسمبر 2013 حربا اهلية بين انصار الرئيس سلفا كير ومتمردين يقودهم نائبه السابق رياك مشار.

وتتهم جوبا الخرطوم بدعم المعارضين الامر الذى ينفيه السودان.

المصدر : مصر ناين