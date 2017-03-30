أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، مساء اليوم الخميس، رسميا مواعيد امتحانات نهاية السنة الدراسى الجارى بمختلف المراحل.

وأظهر ت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، أن امتحانات المرحلة الابتدائية الثانى والثالث الابتدائى من 29 إلى 30 أبريل، والرابع والخامس من 2 إلى 4 مايو، والسادس الابتدائى من 6 إلى 10 مايو.

والمرحلة الإعدادية الثالث إعدادى مهنى ونقل إعدادى سنة من 29 أبريل إلى 4 مايو، والثالث الإعدادى سنة من 6 إلى 11 مايو، والنقل مهنى من 6 إلى 10 مايو، والمرحلة الثانوية نقل ثانوى سنة من 29 أبريل إلى 14 مايو، وونقل ثانوى فنى من 29 أبريل إلى 9 مايو.

أما عن التربية الخاصة المراحل الإبتدائية والاعدادية والثانوية نقل بصرى نقل سمعى تبدأ من 29 أبريل الى أن 4 مايو القادم، والصف الثامن أمل من 6 إلى 10 مايو وإعدادى أمل من 6 إلى 11 مايو.