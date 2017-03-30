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تعليم شمال سيناء يعلن مواعيد امتحانات نهاية الفصل الدراسى للعام الحالى

منوعات
تعليم شمال سيناء يعلن مواعيد امتحانات نهاية الفصل الدراسى للعام الحالى

أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، مساء اليوم الخميس، رسميا مواعيد امتحانات نهاية السنة الدراسى الجارى بمختلف المراحل.

 

وأظهر ت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، أن امتحانات المرحلة الابتدائية الثانى والثالث الابتدائى من 29 إلى 30 أبريل، والرابع والخامس من 2 إلى 4 مايو، والسادس الابتدائى من 6 إلى 10 مايو.

 

والمرحلة الإعدادية الثالث إعدادى مهنى ونقل إعدادى سنة من 29 أبريل إلى 4 مايو، والثالث الإعدادى سنة من 6 إلى 11 مايو، والنقل مهنى من 6 إلى 10 مايو، والمرحلة الثانوية نقل ثانوى سنة من 29 أبريل إلى 14 مايو، وونقل ثانوى فنى من 29 أبريل إلى 9 مايو.

 

أما عن التربية الخاصة المراحل الإبتدائية والاعدادية والثانوية نقل بصرى نقل سمعى تبدأ من 29 أبريل الى أن 4 مايو القادم، والصف الثامن أمل من 6 إلى 10 مايو وإعدادى أمل من 6 إلى 11 مايو.

 

 

 

المصدر : مصر ناين

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