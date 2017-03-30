كشف توماس دى مايزر وزير الداخلية الألمانى، اليوم الخميس، أن وكالة المخابرات التركية قدمت إلى نظيرتها الألمانية فى الشهر الماضى قائمة بأسماء أنصار قام بفتح الله جولن المعارض التركى المقيم فى الولايات المتحدة.



ونقلت قناة (روسيا اليوم) الناطقة باللغة الإنجليزية عن وزير الداخلية الألمانى قوله “إن الغرض من تقديم القائمة إلى المخابرات الألمانية يتشبه – فيما يبدو – فى الرغبة فى إحراج الولايات المتحدة بشكل أو بآخر“.



وأضاف “إن القائمة المذكورة تضمنت أسماء نحو 300 شخص يقيمون داخل ألمانيا وتحوم الشبهات حول قيامهم بدعم جولن“.



وشوف وزير الداخلية يقول “إن المخابرات التركية طلبت من برلين ضرورة وضع هؤلاء الأشخاص تحت المراقبة“.



وأشار إلى أنه لا يعتقد أن الغرض من تلك الخطوة من جانب أنقرة هو مساعدة برلين فى مراقبة الأنشطة الإرهابية، ولكن الغرض يتشبه – فى رأيه – فى اختبار مدى قوة العلاقات التركية الألمانية“.

المصدر : مصر ناين