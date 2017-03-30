اصدر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، إنه يجرى الآن الإعداد للمؤتمر الثانى للمشاركة المجتمعية للشركات والمصانع والبنوك الموجودة بمحافظة دمياط.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ دمياط مع حنان الموافى القائمة بعمل رئيس المنطقة الحرة بدمياط، وكشفا مشاركة جميع الشركات السنةلة فى نطاق محافظة دمياط سواء كانت فى المنطقة الاستثمارية الحرة بميناء دمياط أو فى المنطقة الحرة بدمياط الجديدة وجميع البنوك والمصانع الكبرى بدمياط وذلك بهدف تقديم الدعم الكامل للمحافظة وأبنائها سواء بإتاحة فرص عمل جديدة لهم او دعم المشاريع التنموية القائمة او المقترحة بالمحافظة.

وفى سياق آخر، عقدت اللجنة العليا للتراخيص السياحية اجتماعا اليوم الخميس، برئاسة الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري، وعضوية الوزراء والمحافظين المعنيين، وذلك بمقر وزارة الموارد المائية والري.

واصدر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، إن الاجتماع ناقش الموضوعات المعروضة عليها ودراسة ما انتهت إليه الأمانة الفنية المشكلة بقرار وزير الموارد المائية والرى رقم 920 لسنة 2016 طبقا للمعايير والضوابط الخاصة بالمنشآت داخل منطقة الحظر بشواطئ البحرين المتفى منتصف والأحمر.

وأضاف محافظ دمياط أنه تم مناقشة المقترحات التى وضعتها اللجنة لممشى أهل مصر الى أن يتسنى لكل المصريين الاستمتاع بالشواطئ المصرية، فيما وافقت اللجنة على قيام الجهات المعنية بمنح التراخيص إلى الجهات التى استوفت جميع الشروط والمعايير بعد استكمال الوثيقهات اللازمة.

ووافق محافظ دمياط، على طلب مديرية الصحة بدمياط والخاص بشراء احتياجات ومستلزمات طبية لمستشفى دمياط التخصصى فى حدود مبلغ 450 الف جنيه، من الرصيد المرحل صندوق الخدمة ووفقا للائحة الأساسية للمستشفيات الصادرة بالقرار الوزارى رقم 239 لسنة 1997، وبواجب عدم تجاوز النسبة المقررة جراء ذلك طبقا للمادة 16 من اللائحة.

المصدر : مصر ناين