تلقى اتحاد الكرة خطابا من الاتحاد الدولى “فيفا” برفض الشكوى المقدمة من نادى الزمالك ضد الجبلاية، حيث تضمن الرفض بأن هذا الأمر شأن داخلى ولا دخل للفيفا فيه.

وكان الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور قد تقدم بشكوى رسمية يتهم فيه اتحاد الكرة بمعاداته ل الأخطاء التحكيمية المتكررة فى مبارياته.

وكان نادى الزمالك أقام جمعية عمومية غير عادية لمناقشة الانسحاب من بطولة الدورى الممتاز عقب الأزمة التى اندلعت ل مباراة فريق الكرة مع مصر المقاصة بالدورى، والتى شهدت عدم احتساب جهاد جريشة حكم اللقاء ركلة جزاء صحيحة للزمالك، ليفقد الأبيض المباراة بهدف دون رد.

المصدر : مصر ناين