يعود محمود طاهر، رئيس النادى الأهلي للقاهرة خلال 10 أيام، حيث يتواجد حاليا فى لندن بعد أن سافر فى رحلة علاجية من أجل الاطمئنان على “عينه”.

وكان الطبيب الإنجليزى المُعالج لرئيس القلعة الحمراء قد قرر تأجيل إجراء عملية جراحية لطاهر، وفضّل اللجوء للأدوية والمُسكّنات على أمل تماثله للشفاء من آلام العين.

وأجرى أعضاء مجلس الأهلي اتصالات هاتفية بمحمود طاهر، أكد فيها الأخير عودته للقاهرة خلال أسبوع أو 10 أيام على أقصى تقدير، وقرر مجلس الإدارة تأجيل اجتماعه الذى كان مقررا إقامته نهاية الأسبوع الحالى ل غياب محمود طاهر.

المصدر : مصر ناين